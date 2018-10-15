KIRKLARELİ:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 12:55

Bir sorun daha çözülüyor

Kırklareli Belediyesi mahallelerde bulunan sorunları tek tek tespit edip çözüme kavuşturuyor.Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri İnönü Caddesi ve Demirtaş Mahallesindeki yağmur suyu problemini çözmek için yağmur suyu hattı çalışmasına...

Bir sorun daha çözülüyor
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Kırklareli Belediyesi mahallelerde bulunan sorunları tek tek tespit edip çözüme kavuşturuyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri İnönü Caddesi ve Demirtaş Mahallesindeki yağmur suyu problemini çözmek için yağmur suyu hattı çalışmasına başladı. Yaklaşık 280 metrelik yapılacak yağmur suyu kanalı hattı sonrası yine tespit edilen bölgelere ızgara çalışması yapılacak.

Yapılan çalışma ile yağışlar sonrası etkilenen bölgenin bu sorununu çözeceklerini ifade eden Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Sorunları tespit ederek en kısa sürede çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz. Yaptığımız bu çalışma ile birlikte buradaki sorunu da çözmüş olacağız" dedi.
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