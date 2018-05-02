KIRKLARELİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:05

El-Bab şehidinin adı çocuk parkına verildi

Kırklareli’nde yeni yapılan bir çocuk parkına El-Bab’ta şehit düşen Astsubay Piyade Üstçavuş Göktan Özüpek’in ismi verildi.Suriye’nin El-Bab bölgesinde şehit düşen Astsubay Piyade Üstçavuş Göktan Özüpek’in adının yaşayacağı...

El-Bab şehidinin adı çocuk parkına verildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kırklareli’nde yeni yapılan bir çocuk parkına El-Bab’ta şehit düşen Astsubay Piyade Üstçavuş Göktan Özüpek’in ismi verildi.

Suriye’nin El-Bab bölgesinde şehit düşen Astsubay Piyade Üstçavuş Göktan Özüpek’in adının yaşayacağı çocuk parkının açılış törenine Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Tugay Komutanı Albay Cihan Uzun, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Şehit Astsubay Piyade Üstçavuş Göktan Özüpek’in ailesi, şehit aileleri ve birçok vatandaş katıldı. Açılış kurdelesi kesilen çocuk parkı Kırklareli halkının hizmetine sunuldu.

Açılış konuşmalarının ardından Vali Çiftçi ve beraberindekiler vatandaşlara lokma dağıttı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku