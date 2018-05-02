El-Bab şehidinin adı çocuk parkına verildi

Suriye’nin El-Bab bölgesinde şehit düşen Astsubay Piyade Üstçavuş Göktan Özüpek’in adının yaşayacağı çocuk parkının açılış törenine Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Tugay Komutanı Albay Cihan Uzun, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Şehit Astsubay Piyade Üstçavuş Göktan Özüpek’in ailesi, şehit aileleri ve birçok vatandaş katıldı. Açılış kurdelesi kesilen çocuk parkı Kırklareli halkının hizmetine sunuldu.

Kırklareli’nde yeni yapılan bir çocuk parkına El-Bab’ta şehit düşen Astsubay Piyade Üstçavuş Göktan Özüpek’in ismi verildi.

Kırklareli’nde yeni yapılan bir çocuk parkına El-Bab’ta şehit düşen Astsubay Piyade Üstçavuş Göktan Özüpek’in ismi verildi.Suriye’nin El-Bab bölgesinde şehit düşen Astsubay Piyade Üstçavuş Göktan Özüpek’in adının yaşayacağı...

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