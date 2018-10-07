İlkokul Yetiştirme Programı bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kırklareli, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ’İlkokul Yetiştirme Programı (İYEP)’ bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdür V. Cahit Akın başkanlığında, İlçe Şube Müdürleri, Okul Müdürleri ve 3. ve 4. sınıf öğretmenlerin katılımıyla 3. ve 4. sınıflarda ’İlkokul Yetiştirme Programı (İYEP)’ toplantısı yapıldı.

İYEP hakkında katılımcılara bilgiler veren Akın, "Milli Eğitim Bakanlığınca ülkemiz genelinde herkes için kaliteli ve erişilebilir eğitim hizmetinin sağlanması amacıyla ilkokulların 3 ve 4. sınıflarına devam eden, eğitim ve öğretim yılı içinde çeşitli nedenlerle okuma, yazma, okuduğunu anlama becerileri ve doğal sayılar, doğal sayılarla dört işlem öğrenme alanlarında yeterli kazanımlara ulaşamayan öğrenciler için İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) hazırlandı" dedi.