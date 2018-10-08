KIRKLARELİ:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 15:13

Kapalı Pazar’da çalışmalar devam ediyor

Kırklareli Belediyesinin yapımına 2018’in başında başladığı Kapalı Pazar projesi tüm hızı ile devam ediyor.Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun seçim vaatleri arasında yer alan ve yapımına başlanan Kapalı Pazar...

Kapalı Pazar'da çalışmalar devam ediyor
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Kırklareli Belediyesinin yapımına 2018’in başında başladığı Kapalı Pazar projesi tüm hızı ile devam ediyor.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun seçim vaatleri arasında yer alan ve yapımına başlanan Kapalı Pazar inşaatı vücut bulmaya başladı. Kırklareli’nin uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu ve sokak aralarından modern bir alana taşınacak kapalı pazarda 752 pazar yeri tezgahı, 35 iş yeri veya dükkan ayrıca açık ve kapalı olmak üzere toplam 210 araçlık otopark olacak. Kapalı Pazar inşaatının bu yıl sonunda tamamlanması ve 2019 yılında hizmete sunulması amaçlanıyor.
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