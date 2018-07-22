KIRKLARELİ:
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22 Temmuz 2018 Pazar 12:32

Kaymakam Kaya, köylerde vatandaşla bir araya geldi

Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya ilçede bulunan köyleri gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.Kırklareli’nin Lülebugaz ilçesinde Kaymakam Mustafa Kaya, Oklalı, Düğüncübaşı, Alacaoğlu, Müsellim, Çiftlikköy, Akçaköy ve Emirali köylerini...

Kaymakam Kaya, köylerde vatandaşla bir araya geldi
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Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya ilçede bulunan köyleri gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Kırklareli’nin Lülebugaz ilçesinde Kaymakam Mustafa Kaya, Oklalı, Düğüncübaşı, Alacaoğlu, Müsellim, Çiftlikköy, Akçaköy ve Emirali köylerini gezdi. Köy ziyareti ve gezisinde Kaymakam Kaya’ya, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Erkan Alkan da eşlik etti. Köylerde yapılan çalışmaları yerinde değerlendiren Kaya, köy halkıyla da sohbet ederek taleplerini dinledi.
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