KIRKLARELİ:
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22 Temmuz 2018 Pazar 14:52

Kaymakam Yenigün, Kuran kursu öğrencileriyle buluştu

Kırklareli Pehlivanköy Kaymakamı Kerem Yenigün, Kur’an-ı Kerim kursuna katılan öğrencilerle buluştu.Pehlivanköy Kaymakamı Kerem Yenigün, ilçenin merkez Cami Kur’an-ı Kerim kursunu ziyaret ederek, eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi....

Kaymakam Yenigün, Kuran kursu öğrencileriyle buluştu
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Kırklareli Pehlivanköy Kaymakamı Kerem Yenigün, Kur’an-ı Kerim kursuna katılan öğrencilerle buluştu.

Pehlivanköy Kaymakamı Kerem Yenigün, ilçenin merkez Cami Kur’an-ı Kerim kursunu ziyaret ederek, eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Kur’an-ı Kerim kursu öğreticisi Esra Dolar’dan kurs ile ilgili bilgi alan Yenigün, ardından kurs öğrencileri ile sohbet ederek öğrencilere dondurma ikramında bulundu.
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