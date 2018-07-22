Kırklareli Pehlivanköy Kaymakamı Kerem Yenigün, Kur’an-ı Kerim kursuna katılan öğrencilerle buluştu.Pehlivanköy Kaymakamı Kerem Yenigün, ilçenin merkez Cami Kur’an-ı Kerim kursunu ziyaret ederek, eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Kur’an-ı Kerim kursu öğreticisi Esra Dolar’dan kurs ile ilgili bilgi alan Yenigün, ardından kurs öğrencileri ile sohbet ederek öğrencilere dondurma ikramında bulundu.
Kaymakam Yenigün, Kuran kursu öğrencileriyle buluştu
Kırklareli Pehlivanköy Kaymakamı Kerem Yenigün, Kur’an-ı Kerim kursuna katılan öğrencilerle buluştu.Pehlivanköy Kaymakamı Kerem Yenigün, ilçenin merkez Cami Kur’an-ı Kerim kursunu ziyaret ederek, eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi....