KIRKLARELİ:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 17:09

Kesimoğlu: ‘Daha yapacağımız çok iş var’

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yerel seçimler için aday adaylığını açıkladı.

Kesimoğlu: ‘Daha yapacağımız çok iş var'
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Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yerel seçimler için aday adaylığını açıkladı.

CHP Kırklareli İl Başkanlığı binasında çok sayıda vatandaşın katılımıyla aday adaylığını açıklayan Kesimoğlu, yapılacak daha çok işleri olduğunu söyledi. Yüzde 38 oy alarak seçildiğini hatırlatan Kesimoğlu "Yapılan anket sonuçları ile halkımızın memnuniyeti yüzde 70 seviyelerine çıkardık. Daha fazla çalışarak halkımızı memnun ve mutlu etmeye devam edeceğiz" dedi.

Eğitim ve donanımıyla belediye hizmetlerini belirli bir düzeye getirdiğinin altını çizen Kesimoğlu, kendisine destek veren ailesi, meclis üyeleri, belediye personeli ile partililerine teşekkür etti. Her zaman eleştirilere açık olduğunu bildiren Kesimoğlu, son yıllarda hizmetleri ile depara kalktıklarını vurguladı.

"Güzel şeylerin altına imza attık"

4,5 yıllık süreçte birçok zorluk yaşadıklarını ifade eden Kesimoğlu, "Bu 4,5 yıllık süreçte birçok zorluk yaşadık. Hep mücadele ettik. Mücadeleyi hiç bırakmadık. Bunun sonucunda hep güzel şeylerin altına imza attık. Doğruluktan ve doğrunun yanından ayrılmadık" dedi.

"Hizmet anlamında Kırklareli’ni önemli bir noktaya taşıdık"

Alt yapı, üst yapı, sosyal, kültürel ve birçok alanda başarılı işler yaptıklarını söyleyen Kesimoğlu, "Hizmet anlamında Kırklareli’ni önemli bir noktaya taşıdık. Kırıkkale ile karıştırılmayan bir Kırklareli oluşturduk. Yüzde 38 oy ile göreve geldik. Bu 4,5 yıllık çalışma ile halkın memnuniyetini yüzde 70 seviyelerine çıkarttık. Bu başarı sadece benim başarım değil. Bu başarı anonim bir başarıdır. Hepimizin başarısıdır" ifadelerini kullandı.

"Çok daha güzellikleri sizle buluşturmak için varım"

Belediyenin kurulduğu günden bu yana yapılan hizmetlerde emeği geçen herkese teşekkür eden Kesimoğlu, "Bu tablo ile gurur duyuyorum. Alkışların en güzeli, teşekkürün en yücesini Kırklareli halkı hak ediyor. Bu güven içerisinde, güven tazeleyen yeni anlayış ile çok daha güzellikleri Kırklareli halkı ile buluşturmak için aday adayı olduğumu belirtiyorum" dedi.
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