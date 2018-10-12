KIRKLARELİ:
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12 Ekim 2018 Cuma 19:03

Kırklareli daha kaliteli içme suyuna kavuşuyor

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun talimatı ile son sistem cihazlar ile yenilenen arıtma tesisinin ardından şimdi ise Kırklareli Barajı’ndan terfi istasyonuna su taşıyan sistem yenilenmeye başlandı.Barajın yaklaşık...

Kırklareli daha kaliteli içme suyuna kavuşuyor
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Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun talimatı ile son sistem cihazlar ile yenilenen arıtma tesisinin ardından şimdi ise Kırklareli Barajı’ndan terfi istasyonuna su taşıyan sistem yenilenmeye başlandı.

Barajın yaklaşık 30 metre altından alınan suyun yeni yapılacak olan "şamandıralı su alma yapısı’’ ile yaklaşık 4 metre derinlikten alınması amaçlanıyor. Bu konuda titiz bir çalışma yürüten ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Kırklareli halkımıza daha da sağlıklı ve içilebilir su sağlama konusunda çalışmalarımız devam ediyor’’ dedi.

Başkan Kesimoğlu, "Su arıtma tesisimizde kapsamlı bir yenileme çalışmasını geçtiğimiz aylarda tamamlamıştık. Suyumuzdaki sorunu gidermiştik. Şimdi bu çalışmanın devamı olarak barajdan terfi istasyonumuza aktarım yapan sistemi yeniliyoruz. Şuan mevcut sistemde suyun yaklaşık 30 metre derininden su alımı yapılıyor. Buna da ’oksijeni daha az su’ deniliyor. Biz bunun için bir çalışma ve proje hazırlatarak suyun üst savaktan alınması için uzun süredir uğraş veriyorduk. Şimdi yaptığımız işlemle birlikte suyun daha da kaliteli olan bölümünden yani yaklaşık 4 metrelik bir derinlikten şamandıralı su alma yapısı sistemi ile suyumuzu alacağız. Böylece vatandaşlarımıza daha da kaliteli ve daha da sağlıklı su ulaştıracağız’’ dedi.
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