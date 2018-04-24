Kırklareli İl İstihdam Kurulu Nisan ayı toplantısı yapıldı

Kırklareli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2018 yılı Nisan ayı toplantısı, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi Başkanlığında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde yapıldı.

Toplantıda, İŞKUR İl Müdürlüğünce 2018 yılı ilk üç ayı içerisinde aktif işgücü hizmetleri kapsamında yürütülen mesleki eğitim kursları, istihdam garantili işgücü yetiştirme kursları, dezavantajlı grupların istihdama katılmalarının sağlanmasına yönelik yürütülen faaliyetler, toplum yararına programlar ve işsizlik sigortası çalışmaları hakkında kurul üyeleri bilgilendirildi.

Ayrıca Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu Şube Müdürlerinden Aytaç Babalıoğullu, kurul üyelerine 2018 yılında Milli İstihdam Seferberliği kapsamında uygulanan İlave İstihdam Teşvikleri, Bir Senden Bir Benden İstihdam Teşviki, işbaşı eğitim programları, kendi işini kurmak isteyen engelliler ile eski hükümlülere uygulanan destekler ile bu yıl ilk defa uygulanan 2-5 yaş arasında çocuğu olan ve kurs ve programlarına katılan annelere kurs/ program süresince verilen aylık 400 TL bakım desteği hakkında bilgiler verdi.

Toplantı, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.