Kırklareli Kültür ve Sanatevi’ne ziyaretler 50 bini aştı

19 Mart 2017 tarihinde açılan Kırklareli Kültür ve Sanatevi’ni ziyaret edenlerin sayısı 50 bini aştı.Atatürk’ün 20 Aralık 1930 tarihinde Kırklareli’ni ziyaretinde konuşma yaptığı ve o tarihte Türk Ocağı olarak hizmet veren bina,...

19 Mart 2017 tarihinde açılan Kırklareli Kültür ve Sanatevi’ni ziyaret edenlerin sayısı 50 bini aştı.

Atatürk’ün 20 Aralık 1930 tarihinde Kırklareli’ni ziyaretinde konuşma yaptığı ve o tarihte Türk Ocağı olarak hizmet veren bina, 2002 yılında İl Özel İdaresi tarafından satın alınarak 2016 yılında restore edildi. Bina, Kırklareli’nin geleneksel kültürünün yansıtıldığı Kültür ve Sanat Evi haline dönüştürüldü. 19 Mart 2017 tarihinde açılışı yapılan Kültür ve Sanat Evi’nin ziyaretçi sayısı 50 bin kişiyi aştı.

Kırklareli Kültür ve Sanat Evi’nde, Kırklareli’nin 10 Kasım 1922’de bağımsızlığını kazandıktan sonraki kültürel yapısı ve gündelik yaşamı ele alınıyor. Gün geçtikçe kaybolmakta olan sepetçilik, çömlekçilik ve benzeri geleneksel meslekler ile hardaliye ve peynir üretimi canlandırılarak, aynı zamanda giyim kuşam, mutfak kültürü ve düğün gibi folklorik zenginlikleri, hiperrealistik heykeller, aslına uygun hazırlanmış dekorlar ve bilgilendirme panoları ile anlatılıyor. Bodrum katında Mesleki Canlandırma ve Pazaryeri, birinci katta Düğün Kültürü ve Mutfak Yaşamı ve ikinci katta Kıyafet ve Gündelik Yaşam konulu gelenek ve görenekler sunuluyor.

Pazartesi günleri hariç diğer günlerde 09.00-17.30 saatleri arasında ücretsiz ziyarete açık olan Kırklareli Kültür Evi ile ilgili ön bilgi almak isteyenlerin www.kulturvesanatevikirklareli.com adresini ziyaret edebilecekleri kaydedildi.