KIRKLARELİ:
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29 Nisan 2018 Pazar 13:27

Kırklareli Üniversitesinde “İslam Temeddünü Okuma Üzerine Düşünceler" konferansı

Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin aylık olarak düzenlediği konferanslar serisinin üçüncüsünde “İslam Temeddünü Okuma Üzerine Düşünceler" konuşuldu.Rektörlük Kültür Merkezi’nde moderatörlüğünü İlahiyat Fakültesi...

Kırklareli Üniversitesinde 'İslam Temeddünü Okuma Üzerine Düşünceler' konferansı
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Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin aylık olarak düzenlediği konferanslar serisinin üçüncüsünde “İslam Temeddünü Okuma Üzerine Düşünceler" konuşuldu.

Rektörlük Kültür Merkezi’nde moderatörlüğünü İlahiyat Fakültesi Öğr. Üyesi Dr. Ahmet Faruk Güney’in yaptığı "Eleğin Üstünde Kalmak: Sabit ile Değişkenler Arasında İslam Temeddünü Okuma Üzerine Düşünceler" konulu konferansa konuşmacı olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu katıldı. Prof. Dr. Fazıloğlu, düşünmenin önemine vurgu yaparak, “Bizim öncelikli olarak yapmamız gereken şey düşünmek. Düşünürken de ister bizim kültürümüze ait olsun, ister başka kültürlere ait olsun bunu malzeme olarak kullanabilmek mühimdir. Çünkü düşünce olmaksızın elde edilen malzeme bizim için sadece alıntı yapılan bir niteliğe haiz olacaktır” dedi.

Fazıloğlu, sabit ve değişkenler arasında eleğin üstünde kalanın hayat görüşümüz olduğu ve tevhidi aklın ilkesi haline getiren yegâne medeniyetin İslam medeniyeti olduğunu söyledi.

Program, Kırklareli İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ile İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdüsselam Arı’nın teşekkür konuşmaları ve ardından Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu’na plaket takdimiyle son buldu.
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