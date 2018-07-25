Kırklareli Valisi Bilgin’den Babaeski’ye ziyaret

KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli Valisi Osman Bilgin, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Babaeski ilçesini ziyaret etti.

Ziyarette Vali Osman Bilgin, Babaeski İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda, Kaymakam Hakan Özarslan ve kurum amirlerinden ilçede gerçekleşen kamu yatırımları hakkında bilgiler alarak, tüm hizmetlerin vatandaş odaklı ifa edilmesini, esas amacın vatandaşların isteklerini anlamak ve öncelikle yerine getirmek olduğunu, vatandaşların işlerinin kolaylaştırılması, bürokrasinin azaltılması, vatandaşın iş ve işlemlerinin süratli bir şekilde yürütülmesini ifade ederek, kamuda aslolanın devlete bağlılık ve vatandaşa hizmet olduğunu belirtti.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesi anlayışı içinde tüm kurumların çalışması gerektiğini belirten Bilgin, sonuca ulaşmayan bir işin hiç yapılmamış bir iş olduğunu, tüm hizmet ve çalışmaların aktif bir şekilde yürütülmesi, iş ve işlemlerin sadece yazıda kalmayacağını, işin takip edilerek özüne inilmesi konularında talimatlarda bulundu. İlçe ile ilgili tüm sorunların masaya yatırıldığı toplantıda, Osman Bilgin, Alpullu Şeker Fabrikası konusunda açıklamalarda bulunarak, fabrikanın kapatılması konusunda spekülasyonların tamamıyla gerçeği yansıtmadığını, tam aksine Alpullu Şeker Fabrikasının bu dönem üretime başlayacağını belirterek, "Alpullu Şeker Fabrikamız, yıllık 300 bin ton üretim kapasitesine sahip. Ancak biz şuan bunun sadece yüzde 10’una ulaşarak 30 bin ton üretim gerçekleştiriyoruz. Burada yapmamız gereken el birliği, güç birliği ile pancar üretimini arttırmak için tüm çiftçilerimizin pancar ekimlerini daha fazla yapması gerekiyor. Bu bizim aynı zamanda vatani görevimizdir. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu Türkiye’nin ilk şeker pancarı fabrikamızın kapanması, üretimin durması söz konusu bile olamaz. Bu da dediğim gibi kamu kurumlarından çiftçimize kadar, hepimizin el ele vererek üretim kapasitesini arttırması gerekiyor" dedi.

Vali Bilgin "Sorunlarla ilgilenmek için sorunu bilmek gerekiyor. Bilmek için de konuşmak, diyalog kurmak ve öğrenmek gerekiyor. Sahip olmadığınız hiçbir şeyi kontrol etme şansınız yoktur. Sadece o sizi kontrol eder. Dolayısıyla bir şeyi kontrol etmek istiyorsanız, hakimiyet kurmak istiyorsanız, mutlaka o konuya vakıf olmanız gerekiyor. Vakıf olmak da konuşmakla, görmekle, öğrenmekle oluyor" ifadelerini kullandı.

"Kırklareli’nin çöp sorununu tamamıyla çözüyoruz"

Bilgin, "Başlattığımız KIRKAB-2 dediğimiz bir proje ile Kırklareli’nin çöp sorununu tamamıyla çözüyoruz. Ben bu manada ilimizin belediye başkanına, ilçe ve belde belediye başkanlarımıza teşekkür ederim. Çevreye duyarlı bir şekilde ve aynı zamanda özellikle sokak hayvanlarıyla ilgili sorunu da da tamamıyla çözüyoruz. Onunla da ilgili bir çalışma yapıyoruz ve bitmek üzere. Burada da Valilik, İl Özel İdare, İl Belediye, İlçe Belediyeleri ve belde belediyeleri ortak hareket edeceğiz" dedi.

Toplantının ardından Vali Osman Bilgin, Babaeski ilçesinde yapımı devam eden 300 kişilik kız öğrenci yurdunda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Yurdun mevcut olan yol sorununun çözülmesi talimat verdi.

Vali Bilgin, ilçe ziyaretlerinin ardından, Büyükmandıra Belediye Başkanlığı ile Büyükmandıra Jandarma Karakol Komutanlığı ile Aster Tekstil ve Alpullu Şeker Fabrikasını ziyaret etti. Osman Bilgin, Büyükmandıra Belde ziyaretinde de tüm ziyaretlerde olduğu gibi vatandaşlarla sohbet ederek, istek, arzu ve önerilerini dinledi.