Kırklareli’de çevre düzenleme çalışmaları

Kırklareli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kentin bir çok noktasında çevre düzenlemelerine devam ediyor.

Kırklareli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kentin bir çok noktasında çevre düzenlemelerine devam ediyor.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yeşili korumaya ve parkları yenileme çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Kesimoğlu, "Kentimizde yeşil alanları korumaya devam ediyoruz. Çalışmalarımızı mahallelerimiz de bulunan bir çok noktada gerçekleştiriyoruz. Çevre dostu bir Kırklareli için çalışıyor her geçen gün yeşil alanlarımızı arttırıyoruz" dedi.