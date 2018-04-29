KIRKLARELİ:
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29 Nisan 2018 Pazar 13:00

Kırklareli’de ’Suriye’de Jeopolitik Mücadele Paneli’ yapıldı

Kırklareli Üniversitesi Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “Suriye’de Jeopolitik Mücadele” konulu panel düzenlendi.

Kırklareli'de 'Suriye'de Jeopolitik Mücadele Paneli' yapıldı
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Kırklareli Üniversitesi Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “Suriye’de Jeopolitik Mücadele” konulu panel düzenlendi.

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panele Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neziha Musaoğlu, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Moderatörlüğünü üniversitenin Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Muharrem Ekşi’nin yaptığı panele, MEF Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı ve BİLGESAM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kibaroğlu ile MEF Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Kibaroğlu konuşmacı olarak katıldı.

Dr. Muharrem Ekşi, Suriye sorununun Türk dış politikasının ana gündem konusu olduğu gibi küresel siyasetin de jeopolitik mücadele alanı olduğuna vurgu yaparak, panelin önemine dikkat çekti.

Panelin ardından Prof. Dr. Mustafa Kibaroğlu ve Prof. Dr. Ayşegül Kibaroğlu, Rektör Şengörür’ü makamında ziyaret etti.
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