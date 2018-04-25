Kırklareli’nde 57. Alay’a Vefa Yürüyüşü düzenlendi

Kırklareli Atatürk Spor Salonu önünde başlayan 57. Alay’a Vefa Yürüyüşü’ne Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, kamu kurum kuruluş müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Türk bayrakları eşliğinde yapılan yürüyüş Kırklareli Şehitliğinde son buldu. Şehitlikte gerçekleşen Kur-an’ı Kerim tilaveti ve şehitler için okunan duaların ardından program sona erdi.

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