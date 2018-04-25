KIRKLARELİ:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 12:39

Kırklareli’nde 57. Alay’a Vefa Yürüyüşü düzenlendi

Çanakkale Kara Savaşı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Kırklareli’nde 57. Alay’a Vefa Yürüyüşü düzenlenerek Çanakkale şehitleri anıldı.Kırklareli Atatürk Spor Salonu önünde başlayan 57. Alay’a Vefa Yürüyüşü’ne Kırklareli...

Kırklareli'nde 57. Alay'a Vefa Yürüyüşü düzenlendi
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Çanakkale Kara Savaşı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Kırklareli’nde 57. Alay’a Vefa Yürüyüşü düzenlenerek Çanakkale şehitleri anıldı.

Kırklareli Atatürk Spor Salonu önünde başlayan 57. Alay’a Vefa Yürüyüşü’ne Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, kamu kurum kuruluş müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Türk bayrakları eşliğinde yapılan yürüyüş Kırklareli Şehitliğinde son buldu. Şehitlikte gerçekleşen Kur-an’ı Kerim tilaveti ve şehitler için okunan duaların ardından program sona erdi.
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