KIRKLARELİ:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:07

Kırklareli’nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı

Kırklareli İmam Hatip Ortaokulunun öğrencilerinin hazırladığı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.Kırklareli İmam Hatip Ortaokulunun öğrencilerinin hazırladığı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışı Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi...

Kırklareli'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı
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Kırklareli İmam Hatip Ortaokulunun öğrencilerinin hazırladığı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Kırklareli İmam Hatip Ortaokulunun öğrencilerinin hazırladığı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışı Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi ve eşi Ayşe Çiftçi’nin katılımıyla gerçekleşti.

Programda, TÜBİTAK 4006 Projesi adı altında okul öğrencilerinin ve öğretmenlerinin hazırladığı toplam 29 proje sergilendi. Sergilenen projeleri tek tek inceleyerek fuar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Orhan Çiftçi, öğrencileri tebrik ederek projelerin ortaya çıkmasında emeğini geçen öğrencileri, öğretmenleri ve okul idarecilerini tebrik etti.
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