Kırklareli’nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı

Programda, TÜBİTAK 4006 Projesi adı altında okul öğrencilerinin ve öğretmenlerinin hazırladığı toplam 29 proje sergilendi. Sergilenen projeleri tek tek inceleyerek fuar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Orhan Çiftçi, öğrencileri tebrik ederek projelerin ortaya çıkmasında emeğini geçen öğrencileri, öğretmenleri ve okul idarecilerini tebrik etti.

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