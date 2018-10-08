Öğrencilerin ağız sağlığı için çalışmalar yapıldı

Kırklareli’nde, eğitime katkı sağlayacak 6 diş hekimi ve 19 yardımcı sağlık personele “Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi” verildi.Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü 2018-2019 eğitim öğretim yılında 60 ayını doldurmuş...

Kırklareli’nde, eğitime katkı sağlayacak 6 diş hekimi ve 19 yardımcı sağlık personele “Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi” verildi.

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü 2018-2019 eğitim öğretim yılında 60 ayını doldurmuş anasınıfı öğrencileri ile ilkokul birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine iki kez florürlü vernik uygulaması gerçekleştiriyor. Ayrıca ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin, ilk uygulama öncesinde ağız ve diş muayenelerinin yapılması, farkındalık çalışmalarının devam ettirilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda Hekimi Dt. Behiye Didem Topçu tarafından 6 diş hekimi ve 19 yardımcı sağlık personeli olmak üzere toplam 25 personele “Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi” verildi.