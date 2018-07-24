Polis sokak sokak gezip uyarıyor

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, boğulmalara karşı sokak sokak gezerek vatandaşları uyarıyor.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, son günlerde artan sıcaklıklar nedeniyle deniz, göl, baraj, gölet, kanal, akarsu ve su birikintilerinde artan boğulma olaylarına karşılık vatandaşları uyarıyor.

Toplum Destekli Polis ekipleri, boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla Kırklareli merkez mahalle muhtarları, kıraathaneler, apartman ve site yöneticileri, esnaf ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerleri ziyaret ederek, “Suda Boğulmalara Karşı Alınacak Tedbirler, Çeken Akıntı Nedir, Boğulmamak için Neler Yapılmalı ve Suda Boğulmalarda İlk Yardım” konulu el afişi dağıtılmak suretiyle bilgilendirmeler yapıyor.