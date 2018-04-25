Resim ve Teknoloji Tasarım Sergi’nin açıldı

Kırklareli merkez Mustafa Dalcalı Ortaokulunda, Resim ve Teknoloji Tasarım Sergisi’nin açılışı yapıldı.

Kırklareli merkez Mustafa Dalcalı Ortaokulunda, Resim ve Teknoloji Tasarım Sergisi’nin açılışı yapıldı.

Kırklareli merkez Mustafa Dalcalı Ortaokulu öğrencilerinin Görsel Sanatlar Öğretmeni Burçin Coşkun Ceyhan koordinatörlüğünde resim becerilerini sergiledikleri Resim ve Teknoloji Tasarım Sergisi’nin açılışı İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım tarafından gerçekleştirildi. Açılışa Murat Aşım’ın yanı sıra okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Serginin açılışının ardından Aşım, öğrencileri resim çalışmalarının yer aldığı sergiyi gezdi.

Öğrencilerden yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgiler alan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet edip tebrik etti.