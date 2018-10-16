Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Şahin: “İhracatta seferberliği başlatalım”

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Lüleburgaz Dış Ticaret Okulu Toplantısı lansmanı gerçekleştirildi. Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin “Tabiri caizse ihracatta seferberliği başlatalım” dedi.

Lüleburgaz’da Topçu Restoran’da düzenlenen toplantıya Lüleburgaz TSO Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Cebelli, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, oda yöneticileri ve Lüleburgaz’da faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan ve bu programları 3 yıldır takip ettiklerini kaydeden Mahmut Şahin, “Yaklaşık 3 yıldır takip ettiğimiz, yaptığımız özellikle Çorlu’dan başladık ardından Çerkezköy’de düzenledik şimdi sanayinin bir diğer kalbi Lüleburgaz’dayız. Sadece Çorlu yada Lüleburgaz’dan değil Trakya’nın tamamından işadamlarının katılımıyla bir program düzenleyelim dedik adını da dış ticaret okulu olarak belirledik” dedi.

Amacımız özellikle Türkiye’nin ihtiyacı olan ihracat yapma ülkeye döviz kazandırma noktasında diyen Şahin, “Şu an bu kritik dönemde bu işin çok önemli olduğunu düşündüğümüzden dolayı bu programı yapmak istedik. Tabiri caizse ihracatta seferberliği başlatalım. Ben ihracat yapmak istiyorum ama benim elemanım yok diyene biz yardımcı olalım. Elemanım var ama bilmiyor diyene öğretelim. Ülkelerde durum nedir, pazarlar nasıl gelin sizi fazla yormadan nerede ne olduğunu gösterelim. Sizin için tüm ülkeleri görmek incelemek bire bir ilgilenmek analiz etmek ciddi zaman kaybı oluşturuyor. Dünya artık bilgi çağı, siz oturduğunuz yerden internetten hangi ülkenin ne kadar un aldığını kaç paradan aldığını görebiliyorsunuz. Oraya kimlerin mal verdiğini hangi aralıklarda verdiğini görebiliyorsunuz” diye konuştu.

Lüleburgaz Dış Ticaret Okulu Programı

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen ve Trakya Kalkınma Ajansı’nca desteklenen Lüleburgaz Dış Ticaret Okulu konusunda yapılan bilgilendirmede ise, “Trakya bölgesinde büyük, orta ve küçük ölçekli birçok firmamız yer almakta ve bu firmalarımızın birçoğu ihracata adım atmaya çekinmektedir. Bu firmalar gerek personel eksikliği, gerek bilgi eksikliği, gerekse ihracat teşvikleri hakkında bilgi eksikliği sebebiyle çekinceler yaşamaktadırlar. Dış Ticaret Okulu olarak adlandırılan programımız iki ana basamaktan oluşmaktadır. İlk basamak teorik bir eğitim olmak üzere, firmalar bu eğitimde, Uluslararası pazar araştırma yöntemleri, Pazar, Müşteri ve Rakip Analizinde İnternetin Kullanımı, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, İhracat Mevzuatı, İthalat Mevzuatı, Gümrük İşlemleri, Dış ticaretin finansmanı ve ödeme şekilleri, İhracatta Krediler ve finansman araçları, İhracatta Devlet Yardımları konularında bilgiler veriliyor.