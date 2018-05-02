KIRKLARELİ:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:56

Üsküplü öğrencilerden Çanakkale Gezisi

Kırklareli Üsküp Atatürk Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri, Üsküp Belediyesinin düzenlemiş olduğu kültür gezileri kapsamında Çanakkale’yi gezdi.

Üsküplü öğrencilerden Çanakkale Gezisi
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Kırklareli Üsküp Atatürk Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri, Üsküp Belediyesinin düzenlemiş olduğu kültür gezileri kapsamında Çanakkale’yi gezdi.

Kırklareli merkez ilçeye bağlı Üsküp Belde Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik tarih ve kültür bilinci aşılamak amacıyla düzenlenen geziye Üsküp Atatürk Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri, Okul Müdürü Mustafa Akyüz ve Beden Eğitimi Öğretmeni Sezin Belen katıldı.

Sabah saatlerinde hareket eden kafile, Seyit Onbaşı Anıtı, Kuzey-Güney Cephesi, Conkbayırı, Anzak Mezarlığı, 57. Alay Şehitliği ve müzeleri ziyaret etti. Geziye katılan öğrenciler, katkılarından dolayı Üsküp Belediye Başkanı Hüseyin Kasap’a teşekkür ederken, ataların kendilerine bıraktığı mirasa sahip çıkacaklarını ifade etti.
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