KIRKLARELİ:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 17:40

Uyuşturucu operasyonunda şırınga ve kol sıkma lastik ele geçirildi

Kırklareli’de köyde hayvancılık yapan bir şahsın evinde yapılan aramada esrar, şırınga ve kol sıkma lastiği ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonunda şırınga ve kol sıkma lastik ele geçirildi
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Kırklareli’de köyde hayvancılık yapan bir şahsın evinde yapılan aramada esrar, şırınga ve kol sıkma lastiği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Elmacık köyünde hayvancılık yapan T.D. isimli şahsa ait ev ve eklentilerinde arama kararı çıkarıldı. KOM Şube Müdürlüğü ve Kofçaz İlçe Jandarma ekipleri tarafından söz konusu adreste yapılan aramada yere serilmiş vaziyette, kurutmaya bırakılmış 955 gram kubar esrar maddesi, 4 adet içeriği belli olmayan kullanılmış şırınga, 1 adet kol sıkma lastiği, 6 adet kullanılmamış şırınga ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konulurken, T.D. isimli şahsın yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
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