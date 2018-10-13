Vali Bilgin, Kırklarelispor futbolcuları ile kahvaltıda buluştu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklarelispor yöneticileri ve futbolcuları ile bir araya geldi.Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklarelispor yöneticileri ve futbolcuları ile kahvaltıda buluştu. Vali Osman Bilgin, "Geçici değil, kalıcı ve...

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklarelispor yöneticileri ve futbolcuları ile bir araya geldi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklarelispor yöneticileri ve futbolcuları ile kahvaltıda buluştu. Vali Osman Bilgin, "Geçici değil, kalıcı ve gelir getirici projelerle Kırklarelispor’umuzun her zaman yanındayız" sözleriyle Kırklarelispor’un yanında olduğunu belirtti. Kırklarelispor yöneticileri ve futbolcuları da Vali Osman Bilgin’e teşekkür etti.