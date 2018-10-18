Vali, muhtar dernekleri başkanlarını kabul etti

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, muhtar dernekleri başkanları ile üyelerinden oluşan heyeti makamında kabul etti.

Vali Osman Bilgin, 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlamaları kapsamında; muhtar dernekleri başkanları ile üyelerinden oluşan heyeti makamında kabul etti. Ziyarette Vali Osman Bilgin, muhtar dernekleri başkanlarının 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayarak, muhtarlığın saygın bir kurum olduğunu, muhtarların gerek milleti, gerekse devleti temsil ettiklerini ifade ederek muhtarlara sabır, hoşgörü ve özveriyle gerçekleştirdikleri hizmetler için teşekkür etti.