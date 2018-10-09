Tarım ve Orman Kırklareli İl Müdürü Ümit Ortan, Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri ile bir araya geldi.Ülkedeki hayvancılığın gelişmesi, salgın bulaşıcı, zoonoz ve paraziter hayvan hastalıklarının önlenmesinde, hayvan sağlığının...

Tarım ve Orman Kırklareli İl Müdürü Ümit Ortan, Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri ile bir araya geldi.

Ülkedeki hayvancılığın gelişmesi, salgın bulaşıcı, zoonoz ve paraziter hayvan hastalıklarının önlenmesinde, hayvan sağlığının ve refahının artırılmasında, hayvan ırk ıslahında çok büyük rolü olan Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri unutulmadı. Dünya Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri Haftası dolayısıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görev yapan Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri ile bir araya gelindi. Kutlama programında kısa bir konuşma yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Ümit Ortan, "Şefkatle, sabırla yapılan kutsal ve onurlu bir mesleği icra eden Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerlerimizin günü kutlu olsun" dedi.

Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri Haftası kutlama günü, İl Müdür Yardımcıları ve şube müdürlerinin katılımıyla kutlandı.