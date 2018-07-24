KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli’nin Vize ilçesi Aksicim köyünde bulunan Kazandere Baraj Göletinde kaçak avlanan 1 kişi jandarma tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, dün saat 17.00 sıralarında Kırklareli’nin Vize ilçesindeki Kazandere Baraj Göletinde kaçak avlanan M.A isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 36. Maddesi gereğince idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tutularak Vize İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğüne gönderildi.
Yasak bölgede avlanırken yakalandı
KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli’nin Vize ilçesi Aksicim köyünde bulunan Kazandere Baraj Göletinde kaçak avlanan 1 kişi jandarma tarafından yakalandı.