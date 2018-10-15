Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kentsel Gelişim kategorisinde Yaşayan Kültür Yayla Meydanı projesi ile ödül aldı.

Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) tarafından 2’incisi düzenlenen Yerel Yönetim Ödülleri sahiplerini buldu. Ödüller, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından takdim edildi. Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisinde düzenlenen törende, "Tarım, Sanat Kültür, Sosyal Projeler, Tarih, Demokratik Katılım ve Yönetişim, Kentsel Gelişim, Çevre, Sağlık, Sokak Hayvanları, Turizm, Çocuk, Eğitim, Gençlik ve Spor, Özel Teşvik" kategorilerinde başarılı bulunan CHP’li belediye başkanlarına ödül takdim edildi.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, kentsel Gelişim kategorisinde Yaşayan Kültür Yayla Meydanı projesi ile ödül aldı. Kesimoğlu, ödülünü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan aldı.

"Kırklareli halkına armağan ediyorum"

Büyük gurur ve onur yaşadıklarını ifade eden Kesimoğlu, "Yayla Mahallesi Meydan Düzenlemesi ve müzelerimizle 200 bin turist ağırladık, SODEM tarafından ödüllendirildik. Baştan sona kültür turizm merkezi haline getirdiğimiz Yayla Mahallesi projemiz ile Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği tarafından Kentsel Gelişim kategorisinde ödüllendirildik. Ödülümüzü Ankara’da Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun elinden aldık. Bu gururu tüm Kırklareli Belediyesi personeli ile paylaşıyor, bağrında şekillendiğim Kırklareli halkına armağan ediyorum" dedi.