7 Köy İçin 'İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesi' hayata geçiyor

İl Genel Meclis Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu, 7 köye 6 milyon liralık bir yatırımla içme suyu arıtma tesisi yapılacağını belirtti.

İl Özel İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Her türlü oluşumun varlığın hayatın idamesini biz aslında suya bağlıyoruz. Özel idarelerin yatırım imkanının artması ile birlikte köylerimize sunulan hizmet çok daha üst noktalara taşınabildi.

Köylerimizdeki içme sularının dünya standartlarında olmasını sağlamak amacıyla Çiçekdağı ilçemizin Boğazevci, Kaleevci, Bozlar, Acı, Gölcük, Konurkale, Kabaklı köylerine içme suyu arıtma tesislerimiz yapılacak" denildi.