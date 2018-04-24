KIRŞEHİR:
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24 Nisan 2018 Salı 13:31

AEÜ’nden proje desteği

Ahi Evran Üniversitesi Kaman Bilim ve Sanat Merkezinde görevli Tarih Danışmanı Şükrü Su’nun yaptığı "Özel Yetenekliler Arkeoloji ile Tarihe dokunuyor" projesi onaylandı.Ahi Evran Üniversitesinin de ortak olduğu projede Fen Edebiyat Fakültesi...

AEÜ'nden proje desteği
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Ahi Evran Üniversitesi Kaman Bilim ve Sanat Merkezinde görevli Tarih Danışmanı Şükrü Su’nun yaptığı "Özel Yetenekliler Arkeoloji ile Tarihe dokunuyor" projesi onaylandı.

Ahi Evran Üniversitesinin de ortak olduğu projede Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü akademik personellerinden Doç. Dr. Ahmet Cem Erkman, Dr. Öğr. Üyesi Işık Adak Adıbelli, Uzm. Dr. Yarenkür Alkan ve Arş. Gör. Turgay Yaşar Yedidağ da yer alıyor.

Proje ile Kırşehir il sınırları içerisinde yer alan Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve Kurutlu kazı alanında bilim ve sanat merkezi öğrencilerinin katılacağı bir "Arkeoloji Bilim Kampı" yapılması amaçlanıyor.

Paydaşların destekleriyle gerçekleştirilecek olan projede; Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü, Kaman Kaymakamlığı ve Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü yer alıyor.
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