Aile Yaşam Merkezi 6. Dönem kursiyerleri yağlı boya resim sergisi açıldı

Kırşehir Belediyesi, Aile Yaşam Merkezi kursiyerleri tarafından oluşturulan yağlı boya resimler, Ahi Külliyesi alanında sergileniyor.Aile Yaşam Merkezi kursiyerlerinin bir yıl boyunca emek verdiği 74 yağlı boya tablo 96 öğrenci tarafından...

Kırşehir Belediyesi, Aile Yaşam Merkezi kursiyerleri tarafından oluşturulan yağlı boya resimler, Ahi Külliyesi alanında sergileniyor.

Aile Yaşam Merkezi kursiyerlerinin bir yıl boyunca emek verdiği 74 yağlı boya tablo 96 öğrenci tarafından 5 ayda yapıldı.

Aile Yaşam Merkezi kurslarına önem verdiklerini ifade eden ve sanatın önemli bir alan olduğunu belirten Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, açılışta yaptığı konuşmasında, "Bizde Kırşehir olarak sanata, kültüre, edebiyata geçmişten beri son derece ilgisi yüksek olan bir şehiriz.

Yaptığımız faaliyetlerde bunu her zaman görüyor ve hissediyoruz. Aile Yaşam Merkezimiz 2012 yılında açıldı. Her dönem sonu sergilerinde görüyoruz, ilginin ne kadar yüksek olduğunu biliyoruz"dedi.

Yerel yönetimler olarak bu tür etkinlik ve çalışmalara zemin hazırlamanın da görev olduğunu anlatan Belediye Başkanı Bahçeci konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada esas katkıyı sizler sağlıyorsunuz. Kurslara gelerek devam verdiğiniz katkıyı da gösteriyorsunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizler şehre değer katıyorsunuz. Binalar güzel külliyemizin içerisinde güzel sergi salonlarımız var ama buraları sizler dolduruyorsunuz. Aile Yaşam Merkezimiz güzel konforlu güvenli ama içinde sizler olduğunuz sürece oralar kıymetli"