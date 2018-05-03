KIRŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2018 Perşembe 11:24

Aile Yaşam Merkezi 6. Dönem kursiyerleri yağlı boya resim sergisi açıldı

Kırşehir Belediyesi, Aile Yaşam Merkezi kursiyerleri tarafından oluşturulan yağlı boya resimler, Ahi Külliyesi alanında sergileniyor.Aile Yaşam Merkezi kursiyerlerinin bir yıl boyunca emek verdiği 74 yağlı boya tablo 96 öğrenci tarafından...

Aile Yaşam Merkezi 6. Dönem kursiyerleri yağlı boya resim sergisi açıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kırşehir Belediyesi, Aile Yaşam Merkezi kursiyerleri tarafından oluşturulan yağlı boya resimler, Ahi Külliyesi alanında sergileniyor.

Aile Yaşam Merkezi kursiyerlerinin bir yıl boyunca emek verdiği 74 yağlı boya tablo 96 öğrenci tarafından 5 ayda yapıldı.

Aile Yaşam Merkezi kurslarına önem verdiklerini ifade eden ve sanatın önemli bir alan olduğunu belirten Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, açılışta yaptığı konuşmasında, "Bizde Kırşehir olarak sanata, kültüre, edebiyata geçmişten beri son derece ilgisi yüksek olan bir şehiriz.

Yaptığımız faaliyetlerde bunu her zaman görüyor ve hissediyoruz. Aile Yaşam Merkezimiz 2012 yılında açıldı. Her dönem sonu sergilerinde görüyoruz, ilginin ne kadar yüksek olduğunu biliyoruz"dedi.

Yerel yönetimler olarak bu tür etkinlik ve çalışmalara zemin hazırlamanın da görev olduğunu anlatan Belediye Başkanı Bahçeci konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada esas katkıyı sizler sağlıyorsunuz. Kurslara gelerek devam verdiğiniz katkıyı da gösteriyorsunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizler şehre değer katıyorsunuz. Binalar güzel külliyemizin içerisinde güzel sergi salonlarımız var ama buraları sizler dolduruyorsunuz. Aile Yaşam Merkezimiz güzel konforlu güvenli ama içinde sizler olduğunuz sürece oralar kıymetli"
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku