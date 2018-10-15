AK Parti Milletvekili Kendirli, 'Kırşehir AK Parti iktidarında 40-50 yıllık hizmeti aldı'

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti’nin öncülüğünde düzenlenen toplantıda basın temsilcileri ile bir araya geldi.

Toplantıda milletvekili Kendirli, Kırşehir’in yerel sorunları ile Türkiye’de yaşanan ekonomik baskı süreci ve sürecin çözüm yollarını anlattı.

Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntıların birlik ve beraberlik içerisinde çözümleneceğine dikkat çeken Milletvekili Kendirli, “Hükümetimiz dış güçlerin ekonomik baskılarına karşı gerekli tüm önlemlerini almış ve yaşatılmak istenen krizlerin önüne büyük ölçüde geçilmiştir. Şimdi dövizde iniş başlamış ve bu durum tüm piyasalara olumlu yönde yansımaya başlamıştır. En kısa sürede piyasalar yeniden oturmaya başlamış ve yükselen enflasyon ve faizler hızla aşağıya düşmeye başlayacaktır” dedi.

Kırşehir’in 40-50 yılda yapılmayan hizmet ve yatırımları son 15 yılda iş başına bulunan AK Parti iktidarları döneminde aldığına dikkati çeken Milletvekili Kendirli, "KırşehirimiZ 40-50 yılda alması gereken yatırım ve hizmetleri AK Parti iktidarları döneminde almış ve ciddi bir sorunu kalmamıştır. Bugün ilimiz genelinde pek çok yatırımın inşaatları da devam etmektedir. Ülkemiz ekonomisinde yaşanan daralma ve tasarruf tedbirleri çerçevesinde ülkemiz genelinde olduğu gibi Kırşehir’de de yapılması planlanan bazı yatırımlar belki de gelecek yıllara kaydırılacaktır. Ancak şunu özellikle belirtmek isterim ki Kırşehir’de yatırımın durduğu hiçbir projemiz yok. İnşaat çalışmaları devam eden tüm yatırımlarımız hızla tamamlanacak. Ayrıca acil yapılması gereken önemli yatırımlarımız da yatırım programlarına alınarak, hızla yapımlarına başlanacaktır”diye konuştu.

Piyasalarda yaşanan dalgalanmalara karşı hükümetin gerekli adımları hızla attığını, fırsatçılara taviz verilmeyeceğini de belirten milletvekili Kendirli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Dövizdeki artışı gerekçe göstererek a’dan z’ye tüm ürünlerin fiyatının iki kat artmasını hiç kimse kabul edemez. Hükümetimiz bu konuda radikal kararlar aldı ve spekülatörleri, fırsatçıları yakın takibe aldı. Ayrıca ülkemizin önde gelen firmalarının ürünlere yüzde 10 indirim yapmalarıyla birlikte fiyatların daha da aşağıya çekileceğine inanıyorum. Biz 31 Mart’ta yapılacak mahalli idareler seçimleriyle ilgili yoğun bir çalışma içindeyiz. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile tüm genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz ile birlikte seçim stratejilerimizi belirleyeceğiz. İl, ilçe ve belde belediye başkanlarımızın kimler olacağını, hangi kriterlerin olacağını önümüzdeki günlerde belirleyip, doğru aday tercihleriyle seçmenlerimiz karşısına çıkacağız. İnşallah yerelde de birinci parti çıkıp güzel hizmetler vermeye devam edeceğiz"

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu’nun Kırşehir’deki yerel basının yaşadığı ekonomik sıkıntının aşılması gerektiğini belirttiği konuşmasının ardından

milletvekili Kendirli de basının içinde bulunduğu sıkıntıları gördüklerini, Türkiye’de ekonomik dengelerin oturması ile her sektör gibi basın sektörünün de bu darboğazları aşacağına, kendilerinin de bu konuda üzerlerine düşen destek ve katkıları yapacaklarını sözlerine ekledi.