KIRŞEHİR:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:52

Akademik Düşünce Eğitim Medeniyet Topluluğundan ödüllü deneme yarışması

Akademik Düşünce Eğitim Medeniyet Topluluğu (ADEM), üniversite öğrencileri arasında bir deneme yarışması düzenledi.Dostluk ve vefa konulu bu deneme yarışması alanında uzman hocalar tarafından değerlendirilerek sonuçlandırıldı.Memur-Sen...

Akademik Düşünce Eğitim Medeniyet Topluluğundan ödüllü deneme yarışması
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Akademik Düşünce Eğitim Medeniyet Topluluğu (ADEM), üniversite öğrencileri arasında bir deneme yarışması düzenledi.

Dostluk ve vefa konulu bu deneme yarışması alanında uzman hocalar tarafından değerlendirilerek sonuçlandırıldı.

Memur-Sen binasında gerçekleşen ödül törenine, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Kırşehir Şube Başkanı Oktay Cebeci, Memur-Sen Üniversite ADEM topluluğu Başkanı Muhammed Mazhar Şahin ve üniversite hocaları katıldı.

Program ADEM Topluluğu Başkanı Muhammed Mazhar Şahin, insanlık için iyilik meşalesi olmak istediklerini ve yola çıktıklarını söyledi. Memur-Sen Kırşehir Şube Başkanı Oktay Cebeci ise konuşmasın da, “Gençlere gerçekleştirecekleri faaliyetlerinde her zaman destek olacağız. Okuyacağız, okutacağız. Bilge bir nesil yetişebilmesi için sendika olarak her türlü desteği vereceğiz.

Yedi güzel adamdan birisi olan Mehmet Akif İnan ve dava arkadaşlarının kurduğu bu sendikka bugün yeni Mehmet Akif’ler yetiştirmek istiyor. Tüm üniversiteli gençlerimizi aramızda görmekten mutluluk duyacağız” dedi.

AK Parti milletvekili Mikail Arslan ise gençliğe hizmet noktasında ADEM’in önemli adımlar atacağını belirtti. Program ödül töreninin ardından sona erdi.
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