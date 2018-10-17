KIRŞEHİR:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 17:39

Asım’ın nesli hareketi Çanakkale gezisi düzenledi

Kırşehir’de Asım’ın Nesli Hareketi Derneği, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortaklaşa yürüttüğü ’Geleceğin, Gençliği Asım’ın Nesli Modeli’ projesi kapsamında Çanakkale Şehitliği gezisi düzenledi.Dört gün süren tarih ve...

Asım'ın nesli hareketi Çanakkale gezisi düzenledi
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Kırşehir’de Asım’ın Nesli Hareketi Derneği, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortaklaşa yürüttüğü ’Geleceğin, Gençliği Asım’ın Nesli Modeli’ projesi kapsamında Çanakkale Şehitliği gezisi düzenledi.

Dört gün süren tarih ve kültür gezisinde Çanakkale şehitlikleri tek tek ziyaret edilerek Mehmet Çavuş‘un anıtı ve şehitliğinde dua edildi.

Asımın Nesli Hareketi Derneği Başkanı Mahmut Sami Doğancı, yüz yıl önce Çanakkale’ye şehit olmak için giden evlatların torunlarının da aynı duyguları paylaştığını söyledi. Doğancı, "Hareketimiz aynı imanla ve ruhla 100 yıl sonra Çanakkale’ye gelerek aynı doğuşu ve duruşu ortaya koymuştur. Biz İman ve İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un Asımın Nesli fikriyatını harekete dönüştürmek için sırat-ı müstakimde yürümeye gayret ediyoruz. O günkü dedelerimiz ne dedi; ’torunlarımız kafire benzemesinler ve özenmesinler, kafir gibi düşünmesinler ve yaşamasınlar. Bugün biz acaba hangi cephedeyiz. İman cephesinde mi? küfür cephesi mi? Biz, Asımın nesli mi yetiştiriyoruz yoksa yecüc mecüc nesli mi? Bunu sorgulamamız ve bu bilinci ailelerimize ve yeni nesillerimize taşımamız o şehitlerden ve gazilerden üzerimize düşen bir borçtur"diye konuştu.
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