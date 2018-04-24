Astronotu gördüler, şaşırıp kaldılar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında TÜGVA tarafından Kırşehir Cacabey Meydanı’nda Uzay Bilim Çadırı kuruldu. Vatandaşlar çadırın önündeki astronotu görünce hem şaşkınlık yaşadı hem de büyük ilgi gösterdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında TÜGVA tarafından Kırşehir Cacabey Meydanı’nda Uzay Bilim Çadırı kuruldu. Vatandaşlar çadırın önündeki astronotu görünce hem şaşkınlık yaşadı hem de büyük ilgi gösterdi.

Cacabey Meydanında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından açılan bilim çadırına Kırşehirliler büyük ilgi gösterdi. Meydanda dolaşan astronotu gören çocuklar önce şaşırdı, ardından astronota büyük ilgi gösterdi.

Uzay bilimi çadırına giden çocuklar, teleskopla gök yüzünü inceleyerek yetkililerden uzayla ilgili bilgiler aldı.

TÜGVA Kırşehir Başkanı Sergen Özdemir, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında gök bilim incelendiği alanda "uzay bilimi çadırı" açtıklarını söyledi.

Özdemir, "Ecdadımızın uzay bilimlerine ne kadar önem verdiğini göstermek amacıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bizlerde bu etkinliği düşündük" dedi.

Uzay bilimi çadırını ziyaret eden çocuklar gezegenler hakkında bilgi sahibi olduktan sonra Cacabey Medresesine giderek rehber eşliğinde Selçuklular döneminde yapılan uzay incelmeleri hakkında da bilgilendirildi.