Atılan ceviz kabuklarından süs eşyası yapıyor

Lezzeti ve ince kabuğuyla bilinen Kaman cevizinin atıl kalan kabuklarını değerlendiren Doğan Pala, yaptığı süs eşyalarıyla bütçesine katkı sağlıyor. Pala, oğlunun beyaz eşyalarını yaptığı süs eşyalarıyla ödedi.

Kaman ilçesinde esnaflık yapan Doğan Pala, deniz kabuklarından yapılmış süs eşyalarını görünce atıl ceviz kabuklarını değerlendirmeye karar verdi. Ceviz kabuklarından hayvan figürleri, kalemlikler, saat, sepet, anahtarlık gibi süs eşyaları tasarlayan Pala, "İlk başlarda arkadaşımın gösterdiği deniz kabuklarından yapılmış geminin benzerini yapmak istedim ama el işçiliğim olmadığı için beceremedim. Bu beni daha fazla ateşledi daha basit şeyler yapmayı düşündüm. Anahtarlık yapmayı denedim ve cevizi bir baştan diğer başa delmeyi başardım. Ortasından ip geçirip tüm ceviz kabuğundan anahtarlık yaptım. Bir kaç yıl anahtarlık yaparak el işçiliğimi geliştirdim ve daha sonra ceviz kabuklarından kuş yaptım. Farklı fikirler düşünerek buzdolabı süsü, kalemlik, şekerlik gibi süs eşyaları yaptım. En son başlarda beceremediğim gemiyi yapmayı başardım" dedi.

Süs eşyalarından kazandığı parayla oğlunun beyaz eşya taksitlerini ödedi

Yaptığı iş ile hem ekonomisine hem de geri dönüşüme katkı sağladığını belirten Pala, süs eşyalarından kazandığı parayla oğlunun beyaz eşya taksitlerini ödediğini söyledi. Pala, "Kaman cevizinin sadece sofralık olarak düşünülmesi bana göre bir eksiklik. Her eve ortalama yılda 5 kilo ceviz giriyor ve bu 5 kilo cevizin kabuğu ya yakacak olarak kullanılıyor ya da çöpe atılıyor. Ben de bunu değerlendirdim. Kaman ilçesi ekonomisi için bir şey yapabilir miyim diye düşünerek ceviz kabuğundan anahtarlık yapıp satarak kazandığım parayla oğlumun düğününde tüm beyaz eşyasını aldım. Anahtarlıkların gelirini biriktirip beyaz eşya taksitlerini ödedim" diye konuştu.

Pala, yaptığı süs eşyalarını da festival kapsamında açılan stantta sergiledi.