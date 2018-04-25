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25 Nisan 2018 Çarşamba 17:28

Atletizm geliştirme projesi yarışmaları tamamlandı

Atletizm Federasyonu faaliyet programında yer alan Atletizm Geliştirme Projesi İç Anadolu Bölge Finali Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde Petlas parkurunda düzenlenen yarışların sonunda tamamlandı.Petlas koşu parkurunda...

Atletizm geliştirme projesi yarışmaları tamamlandı
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Atletizm Federasyonu faaliyet programında yer alan Atletizm Geliştirme Projesi İç Anadolu Bölge Finali Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde Petlas parkurunda düzenlenen yarışların sonunda tamamlandı.

Petlas koşu parkurunda yapılan müsabakalarda 2003 ve 2004 doğumlu kız ve erkek sporcular yarıştı.

Geçtiğimiz Pazar günü yapılan koşularda; 2003- 2004 doğumlu atletler "Atletizm Geliştirme Projesi İç Anadolu Bölgesi" seçmelerine katıldı. Gün boyunca süren müsabakalarda kızlarda ferdi olarak dereceye giren sporculardan birinci Medine Ercan (Aksaray), ikinci Sedanur Çalışkan (Niğde) üçüncü Hatice Kabataş (Nevşehir) bölgesinden oldu. Erkeklerde ise birinci Yasin Alan (Nevşehir), ikinci Halil Sade (Kayseri) üçüncü ise Rıza Yıldız (Aksaray) bölgesinden oldu.

2004 doğumlu kızlarda takımlar sıralaması birinci Aksaray, ikinci Niğde ve üçüncü Nevşehir olurken 2004 doğumlu erkeklerde ise Aksaray birinci, Kayseri ikinci ve Nevşehir üçüncü oldu.

4 Kategoride yapılan yarışların sonunda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sporculara, antrenörlere, hakemlere ve parkur görevlilerine çorba ikramında bulunuldu.
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