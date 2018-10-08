Baro Başkanlığı genel seçimleri yapıldı

Kırşehir Barosu Başkanlığı seçimleri tamamlandı. Mevcutta Baro Başkanlığını yürüten Mehtap Karaburçak Tuzcu, yeniden Baro Başkanı oldu.

Kırşehir Adalet Sarayı konferans salonunda yapılan seçimlerde 112 üye oy kullandı. Kullanılan oylardan 58’ini alan Karaburçak Tuzcu, Kırşehir Barosu Başkanlığında görev tazeledi.

Baro Başkanlığı için Karaburçak Tuzcu ile birlikte Kırşehir’de avukat olarak çalışan Volkan Şen, başkan olabilmek için mücadele etti. Seçimlerde üyelerden 52’sinin oyunu aldı.

Seçimler sonrası Kırşehir Barosu yeni Yönetim Kurulu ise şöyle oluştu:

"Avukat Kayhan Kurt, Ümit Tosun, Murat Dalgalı, Onur Çanta, Banu Köksal Veyisoğlu, Barış Var, Emre Eren, Özgür Yaşasın"