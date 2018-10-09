Başkan Erdoğan istedi Zabıta Ekipleri, pazar denetimlerini arttırdı

Kırşehir Belediye Zabıta birimleri, Başkan Erdoğan’ın ’Ürünlerde fiyat farkları varsa bunları hemen belediye zabıtalarına iletin. Belediye başkanlarımıza da sesleniyorum. Zabıtalarınızı hassas olmaya teşvik edin’ sözleri üzerine...

Kırşehir Belediye Zabıta birimleri, Başkan Erdoğan’ın ’Ürünlerde fiyat farkları varsa bunları hemen belediye zabıtalarına iletin. Belediye başkanlarımıza da sesleniyorum. Zabıtalarınızı hassas olmaya teşvik edin’ sözleri üzerine denetim sayılarını arttırdı.

Kırşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın usulsüz fiyat artışı konusundaki talimatının ardından harekete geçti. Son zamanlarda kur artışından faydalanarak haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçmek için pazar yerinde denetimde bulundu.

Yapılan denetimler hakkında bilgilendirme yapan Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, gerek vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirmek ve gerekse kur artışına bağlı olarak fahiş fiyat artışının önüne geçmek için denetimlerde bulunduklarını belirtti.

Belediye Başkanı Bahçeci, "Ürünlerin üzerinde etiketler bulunup bulunmadığına bakarak, en son ne zaman fiyat artışı yapıldığını tespit ediyoruz. Olumsuz bir durum tespit edilirse konu Ticaret Bakanlığı’nın ilgili kuruluna gönderiliyor.

Vatandaşlardan gelen şikayetler, etiket konusu, çürük mal, yanıltma biz bununla ilgili iktisadi kontrollerimizi zaman zaman çalışmalarımız oluyor. Ekiplerimiz sürekli gelen şikayetler olduğu zaman o konuda pazar yönetmeliğine göre gerekli işlemleri yapmakta satıcılarla ilgili yapılması gerekenleri duyuru şeklinde hazırlayıp esnaflara dağıtıyoruz, bu konuda çalışmalar yapmaktayız"dedi.