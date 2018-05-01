Belediye Aile Yaşam Merkezi kursiyerleri yağlı boya resim sergisi açılacak

Belediye Aile Yaşam Merkezi kursiyerleri tarafından 6. dönem yağı boya resim sergisi açılacak.

Ahi Evran Külliyesinde açılacak sergide kursiyerler tarafından oluşturulan 6 aylık emek beğeniye sunulacak.

Açılacak yağlı boya resim sergisi hakkında konuşan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehirlilerin sosyal,kültürel ve sportif alanda başarılı çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Bahçeci, konuşmasında, "Aile Yaşam Merkezimizde yağlı boya kursuna katılan kursiyerlerin ürünleri sergilenecek. Çeşitli alanlarda açtığı kurslarla Aile Yaşam Merkezi, Kırşehirlilerin hem boş vakitlerini değerlendirme hem de kendilerini geliştirme imkânı sunuyor. Bu sergimizle kursiyerlerimiz kurs dönemi boyunca yaptıkları ürünleri herkese sunma imkânı bulacak.

Aile Yaşam Merkezimiz Kırşehir’de vatandaşlarımızın kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerine cevap verecek şeklide tasarlanarak hizmetlerini sunmaya devam ediyor. Vatandaşlarımız tarafından da merkezimiz yoğun ilgi görüyor. Sosyal belediyecilik imkânlarını daha da genişleterek inşallah yeni Aile Yaşam Merkezlerini de açacağız. Böylelikle daha fazla kişiye hitap edeceğiz. Sergimize tüm halkımızı davet ediyorum" diye konuştu.