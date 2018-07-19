KIRŞEHİR:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 11:24

Belediye Başkanı Bahçeci, vatandaş ve esnafla projeleri değerlendiriyor

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir için proje çalışmalarını esnaf ve vatandaş sohbetlerinde istişare ediyor.Esnaf ziyaretleri ile esnafın sorunlarını dinleyen Belediye Başkanı Bahçeci, vatandaşa da katıldığı çay sohbetlerinde...

Belediye Başkanı Bahçeci, vatandaş ve esnafla projeleri değerlendiriyor
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Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir için proje çalışmalarını esnaf ve vatandaş sohbetlerinde istişare ediyor.

Esnaf ziyaretleri ile esnafın sorunlarını dinleyen Belediye Başkanı Bahçeci, vatandaşa da katıldığı çay sohbetlerinde belediye çalışmaları ve projelerini anlatıyor.

Belediye çalışmaları hakkında fikir alış-verişinde bulunan Belediye Başkanı, Bahçeci, Kırşehirlilerin hizmetkarı olmanın kendisinin en büyük mutluluğu olduğunu söyledi.

Makam programları dışında halkın içerisinde olan Belediye Başkanı Bahçeci, “Çarşıda esnafımızı ziyaret edip hasbihal ediyoruz. Seçim sonrası daha sakin ve sohbet ederek gezme fırsatımız oluyor. Fırsat buldukça esnafımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Yürüyerek çarşıda dolaşıyoruz ve bu sayede karşılaştığımız hemşerilerimizle de sohbet etme fırsatı oluşturup istişare yapıyoruz.

Yönetimdeki temel ilkemiz herkesin görüşüne yer vermek. Hizmet üreterek Kırşehir’i daha da büyütmek. Biz her daim halkımızın ve esnafımızın içinde olmak durumundayız. Benim vatandaşımın, esnafımın bir sıkıntısı varken, bizler rahat edemeyiz. Kırşehir halkının hizmetkarı olmak benim en büyük mutluluğum. Çok çalışarak, çok üreterek hizmete sonuna kadar devam edeceğiz. Tek arzumuz var. O da Kırşehirlilerin daha konforlu, daha kaliteli, daha huzurlu ve daha sağlıklı bir yaşam sürmesidir”dedi.

’Kırşehir’i huzurun ve konforun cazibe merkezi haline getirmek için ekip arkadaşlarımız ile bütün mesaimizi yepyeni projeler üretmek için harcıyoruz’ diyen Belediye Başkanı Bahçeci, “Hiçbir Kırşehirli kardeşimizi birbirinden ayırmıyorum. Hepimiz büyük bir ailenin parçası gibiyiz. Birimizin başına bir şey gelse, ayağına bir çivi batsa bundan en çok ben rahatsız olurum. Bizim çalışma prensimiz bu, Ahilik kültürünün günümüzdeki temsilcisi olan esnaflarla sıkı bir diyalog içerisinde çalışmalar yapıyor ve yapacağız"diye konuştu.
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