Belediye Başkanı Bahçeci, yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi

Kırşehir’de altyapısı tamamlanan bölgelerde yol yapım çalışmalarının başlaması sonrası çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, sorumluluk alanlarındaki tüm alanlarda çalışmalara özen gösterildiğini söyledi.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Askerlik Şubesi kavşağı diye bilinen Yavuz Sultan Bulvarı yolundan sonra Medrese Mahallesinde 27. Evler yokuşu diye tabir edilen yolda da yol yapım çalışmalarına başlanıldı.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yavuz Sultan Selim Bulvarı ve 27 Evler yokuşunda devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hedeflerinin altyapısı biten bölümlerde asfalt çalışmalarını da bitirmek olduğunu belirten Belediye Başkanı Bahçeci, “Sorumluluk alanımızdaki tüm mahalle yollarımıza azami özen gösteriyoruz. 27 evler yokuşu yolu çalışmalarına başladık.

Yıllardır sorun olan 27 evler yokuşunun yol sorununu çözüyoruz. Geçen yıl alt yapısını yenilediğimiz yerin yüksek standartlı asfaltını da en hızlı şekilde bitirip 20 gün içerisinde hizmete açacağız.

Yavuz Sultan Selim bulvarının son kısmıyla birlikte, Askerlik Şubesi kavşağını da yapıyoruz. Bir hafta içerisinde tamamlanmış olacak. Askerlik şubesi kavşağında yenileyerek trafiğe açacağız.

Yenilenen yollarımızla Kırşehir güzel bir görünüme kavuşuyor. Hedefimiz altyapısı biten mahallelerin tamamında asfalt çalışmalarını bitirmek. Belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda; ekiplerimiz çok ciddi şekilde çalışmalarına devam ettiriyor. Tabii işin güzel tarafı, yaptığımız çalışmalardan hemşerilerimizim memnun kalması ve bizlere dua etmesidir. İnsanların yaşadığı bölgelerin daha düzgün ve güzel olması, hem bizim açımızdan hem de burada yaşayanlar açısından önemlidir. Vatandaşlarımızın hayat standardını yükseltmek ve kolaylaştırmak adına yer, zaman ve uzaklık tanımaksızın yaptığı çalışmalarımız bundan programlarımız kapsamında çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.