Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci: 'Ahi Evran Olova Cami kardeşliğimizin ölümsüz bir nişanesi olacak'

Bosna Hersek’ten Saray Bosna Baş Müftüsü Enes Ljevakovic başkanlığında kardeş Şehir Olovo Müftüsü Esad Pepic ve Bosna Hersek’in farklı şehirlerinden müftüler, Kırşehir Belediyesini ziyaret etti.

Olovo’da Belediyenin Diyanet Vakfı aracılığı ile yapımı devam eden Kırşehir Ahi Evran-ı Veli Cami ile ilgili istişarelerde bulunmak üzere Kırşehir’i ziyaret eden heyete Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, caminin yapımının kardeşlik duygularını depreştireceğini ifade etti.

Kırşehir’de dün gerçekleştirilen ziyarette; Saraybosna Müftüsü ve Olovo Şehri Müftüsü ve heyetini Kırşehir Belediye Başkan Vekili Veli Şahin makamında ağırladı. Kırşehir Belediyesi ve Diyanet Vakfı tarafından yapımı devam eden Kırşehir Ahi Evran-ı Veli Camii ile ilgili istişarelerde bulundu.

Başkan Vekili Veli Şahin, ziyarette yaptığı konuşmada "İslam’a hizmet eden büyüklerimize Allah birlik ve kuvvet versin. Onları ilelebet payidar kılsın. Türkiye’de bizim elimizi bıçak kesse Bosna daki kardeşimizin biliyoruz ki yüreği sızlıyor. Bosna’daki kardeşimizin başına bir iş gelse biz de üzülüyoruz. İnşallah bu hassasiyet ve duyarlılıkla birlikteliğimizi, iş birlikteliğimizi daha ileri taşıyıp, daha ileri gitmektir" dedi.

Heyet adına konuşan Saraybosna baş müftüsü Enes Ljevakovic ise Türkiye Cumhuriyetinin var oldukça kendilerinin de var olduğunu ve Türkiye’yi ümmetin umudu olarak gördüklerini söyledi.