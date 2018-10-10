KIRŞEHİR:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 15:41

Buğra’nın gururlandıran Atatürk Sevgisine Vali Akın’dan takdir

Kırşehir Valiliği önündeki Atatürk büstünü okşayan minik Buğra’nın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntüleri internetten gören Vali İbrahim Akın, minik Buğra’yı ödüllendirdi.Merkez Bahçelievler Mahallesi’nde...

Buğra'nın gururlandıran Atatürk Sevgisine Vali Akın'dan takdir
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Kırşehir Valiliği önündeki Atatürk büstünü okşayan minik Buğra’nın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntüleri internetten gören Vali İbrahim Akın, minik Buğra’yı ödüllendirdi.

Merkez Bahçelievler Mahallesi’nde 3 çocuğu ile yaşayan Aysel Bulduk, bürokratik işlemleri için oğlu Buğra ile Valiliğe geldi. Annesi işlemlerini yaptırırken dışarıda bekleyen Buğra, Valilik binası önündeki Atatürk büstünün yanına geldi. Büstü okşayarak seven Buğra’nın bu halleri kısa sürede sosyal medyada konu oldu.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, sosyal medyadaki görüntüleri izleyince duygulanarak Buğra ve annesi Aysel Bulduk’u makamına davet etti. Aileyle bir süre sohbet eden Akın, Buğra’ya çeşitli hediyeler verdi. Vali İbrahim Akın, yaptığı açıklamada, "Çocuğumuz, Anadolu ailesinin yetiştirmiş olduğu evlatların, bu devletin kurucusuna nasıl baktığını, nasıl sevdiğini çocuksu duygularla ifade etti. Bu nedenle kendisini ve onu yetiştiren annesini tebrik ediyorum"dedi.

İlkokul 2. sınıf öğrencisi Buğra Çelebi ise Ata’nın büstünü severken ki hissi için "Atatürk’ü sevdim. Ben Atatürk’ü çok seviyorum, her zaman da sevmeye devam edeceğim. Atatürk bizi düşmanlardan korudu" diye konuştu.
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