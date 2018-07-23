KIRŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:33

Çevre yolu girişinde bir haftada 13 kaza

Kırşehir’in Kaman ilçesi çevre yolu girişimde bir haftada 13 kaza meydana geldi.

Çevre yolu girişinde bir haftada 13 kaza
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kırşehir’in Kaman ilçesi çevre yolu girişimde bir haftada 13 kaza meydana geldi.

Alınan bilgiye göre Kaman ilçesi çevre yolu girişinde 13 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 12 kişi yaralanarak Kaman ilçe devlet hastanesi ve Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ölenin olmadığı kazaların aynı bölgede meydana gelmesi sonrasında bölgeye üst geçit ve ışıklandırma sistemi konulması için vatandaşın talepte bulunduğu öğrenildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku