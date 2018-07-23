Çevre yolu girişinde bir haftada 13 kaza

Kırşehir’in Kaman ilçesi çevre yolu girişimde bir haftada 13 kaza meydana geldi.

Alınan bilgiye göre Kaman ilçesi çevre yolu girişinde 13 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 12 kişi yaralanarak Kaman ilçe devlet hastanesi ve Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ölenin olmadığı kazaların aynı bölgede meydana gelmesi sonrasında bölgeye üst geçit ve ışıklandırma sistemi konulması için vatandaşın talepte bulunduğu öğrenildi.