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19 Temmuz 2018 Perşembe 16:00

CHP İl Başkanı Hacı Tanrıbuyurdu: "OHAL’in adı kalkıyor"

Olağan Üstü Hal’in (OHAL) kaldırılması ile ilgili açıklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Hacı Tanrıbuyurdu OHAL’in adının kalktığını söyledi.CHP İl Başkanı Tanrıbuyurdu, OHAL ile ilgili, "AK Parti, OHAL’in...

CHP İl Başkanı Hacı Tanrıbuyurdu: 'OHAL'in adı kalkıyor'
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Olağan Üstü Hal’in (OHAL) kaldırılması ile ilgili açıklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Hacı Tanrıbuyurdu OHAL’in adının kalktığını söyledi.

CHP İl Başkanı Tanrıbuyurdu, OHAL ile ilgili, "AK Parti, OHAL’in ismini kaldırıyor. cismini ise Türkiye’nin gündeminde sosyal hayatta, kamu yönetiminde tutacak formül buldu. Fransa’nın OHAL’deki bazı hükümlerinin kalıcı hale getirilmesini savunuyor. Kendiğilinden kalkacak OHAL’i komisyon gündeminde yutup sonra meclis gündemine getirerek 3 yıl süreyle uzatmayı planlıyorlar. Kişilerin kendi haklarını araması özgürlükleri elinden alınıyor"değerlendirmesini yaptı.
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