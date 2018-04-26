Erol Güngör Sempozyumu başladı

Düşünce hayatının önemli isimlerinden birisi olan merhum Prof. Dr. Erol Güngör adına düzenlenen "Erol Güngör Sempozyumu" Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde başladı.

Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Kırşehir AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ile birlikte çok sayıda öğrenci sempozyumun açılış programı için Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezine akın etti.

Sempozyuma merhum Erol Güngör’ün eşi Prof. Dr. Şeyma Güngör ve TYB Şeref Başkanı Mehmet Doğan onur konuğu olarak katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir’in bilimsel ve manevi anlamda çok önemli günler yaşadığını ve önemli bir sempozyuma eşlik ettiğini belirtti.

Belediye Başkanı Bahçeci, konuşmasında, "Kırşehir kültürümüzde çok önemli bir yere sahip. Halil İnalcık’ın ifadesi ile "Türklüğün merkezi", Ahi Evran Kırşehir’de felsefesini tüm Anadolu ve dünyaya yaydı.

Aşık Paşa’nın şehri, Ahmedi Gülşehri’nin şehri. Kültür Merkezimizin ismini taşıdığı Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş Anadolu’muzun sesi olmuş çok önemli kişiler yetiştirmiş bir şehir.

Belediye başkanı olarak il dışında bize sorduklarında neyiniz meşhur denildiğinde ben de yetiştirdiğimiz insanlarımız meşhur diyorum. Erol Güngör, bu toprakların yetiştirdiği en önemli insanlardan biri. 45 yaşında dünyaya veda etmiş ve genç yaşta bu dünyadan ayrılmış ve arkasında çok önemli eserler, fikirler ve düşünceler bırakmış birisi. Bize düşen bu düşünceleri, fikirleri konuşup tartışıp gelecek nesillere bunları aktarmak görevlerimizden bira tanesidir. Ahilik; temel felsefesinde ahlak var. İş ahlakı, yaşam ahlakı, birbirimizle olan ilişkilerimizle ahlak, inançlarımızda olan ahlak. Ahlak her alanda en önemli mesele"dedi.

"Erol Güngör kısa ömründe büyük bir miras bıraktı"

Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, merhum Erol GÜngör’ün kısa ömründe önemli bir miras ortaya çıkardığını söyledi. Karakaya, konuşmasında, "Merhum üstadı rahmetle anıyorum. Kısa ömründe çok değerli fikirler bıraktı. Onun değerini ve fikirlerini gençlerle buluşturuyoruz. üniversitenin asıl misyonu sosyal dokuyu meydana getirerek gizli kalmış tarihi değerleri ortaya çıkarmaktır. Yerli ve milliye ihtiyaç duyduğumuz günlerde Erol Güngör, önemli insanlardan bir tanesidir.

Medeniyetlerin inşası bilgiye bağlı, topluma mesajımız tarihi değerlerimizi ve kaybolmuş değerlere ulaşıp onları ortaya çıkartmak hedefindeyiz. Kırşehir’de böyle bir değeri ortaya çıkartarak hayırlı bir hizmette bulunduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

"Güngör’ün eşi, Kırşehir’de olmaktan gurur duydum"

Merhum Erol Güngör’ün Eşi Şeyma Güngör, Kırşehir’de olmanın kendisini gururlandırdığını anlattı. Güngör, konuşmasında, "Doğuyoruz, yaşıyoruz, ölüyoruz. Arkasında hayırlı evlat bırakanlara ne mutlu. Güngör’ün doğduğu büyüdüğü ve şahsiyetinin şekillendiği Kırşehir’de Güngör’ün vefatının 35. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen sempozyumun Kırşehir halkını temsil eden Belediye Başkanlığı, Akademik camiayı temsil eden Ahi Evran Üniversitesi ve Türk yazarlarını ve yayın hayatını temsil eden TYB tarafından hazırlanmış olmasının ayrıca önemi olduğu kesindir"ifadelerini kullandı.