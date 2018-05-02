Esnaf Odaları Birliğinde Bahamettin Öztürk 4. kez başkan

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından başkanlık için yarışan Mehmet Tekin’i yanına alan birlik başkanı Bahamettin Öztürk, seçimlerin galibinin Kırşehir olduğunu söyledi.

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