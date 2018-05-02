KIRŞEHİR:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:48

Esnaf Odaları Birliğinde Bahamettin Öztürk 4. kez başkan

Esnaf Odaları Birliği genel kurulunda delegeler mevcut başkan Bahamettin Öztürk’ü yeniden Esnaf Odaları Birliğine başkan seçti.133 delegenin oy kullandığı seçimleri Bahamettin Öztürk, aldığı 94 oyla kazandı. Esnaf Odaları Birliği başkanlığı...

Esnaf Odaları Birliğinde Bahamettin Öztürk 4. kez başkan
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Esnaf Odaları Birliği genel kurulunda delegeler mevcut başkan Bahamettin Öztürk’ü yeniden Esnaf Odaları Birliğine başkan seçti.

133 delegenin oy kullandığı seçimleri Bahamettin Öztürk, aldığı 94 oyla kazandı. Esnaf Odaları Birliği başkanlığı için yarışan Şoförler Odası Başkanı delegelerden 39’unun oyunu aldı. Seçimlerde 1 delege oy kullanmadı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından başkanlık için yarışan Mehmet Tekin’i yanına alan birlik başkanı Bahamettin Öztürk, seçimlerin galibinin Kırşehir olduğunu söyledi.
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