KIRŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 09:34

Gazeteci Demirbaş, AK Parti’den aday adayı oldu

Merhum bozlak ustası Neşet Ertaş’ın Kırşehir’de ilk röportajını verdiği gazeteci Alpaslan Demirbaş, AK Parti’den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.Kırşehir’de 1 yerel gazetesi ile birlikte 3 radyosu olan Demirbaş, 2 internet...

Gazeteci Demirbaş, AK Parti'den aday adayı oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Merhum bozlak ustası Neşet Ertaş’ın Kırşehir’de ilk röportajını verdiği gazeteci Alpaslan Demirbaş, AK Parti’den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Kırşehir’de 1 yerel gazetesi ile birlikte 3 radyosu olan Demirbaş, 2 internet portalının da yöneticiliğini yaparken halka hizmet yolunda aday adaylığını açıkladı.

AK Parti merkez ilçe başkanlığına giderek aday adaylığını açıklayan Demirbaş yaptığı açıklamada, "Kırşehir’de ilk olan bir çok şeyi hayata geçirdik. Merhum Neşet Ertaş’la yaptığım röportaj sonrasında bağlama ve türküye olan merakım bir kat daha arttı.

Aykırı ve doğru duruşların kişisi olarak Kırşehir’de uzun yıllar emek verdiğim medya sektöründe ilkleri hayata geçirerek çıtanın yükselmesi için gayret gösterdim. Allah nasip etti aday adaylığı sürecine kadar ilerleme imkanı buldum"dedi.

Kırşehir medyasının genel desteğini de alan Demirbaş, "İnsanların elbette sevdiğimiz yönleri kadar sevmediğimiz yönleri de olabilir. Ben, Kırşehir sevdası ve hakka hizmet yolunda aday adaylığı açıklamasında bulundu. İnsanların çizgileri belli olmalı, inandığım doğru da yaşamaya gayret gösterdim. Şimdi de inandığım değerler uğruna hizmet etmek istiyorum"diye konuştu.

Demirbaş, 9 yıl İhlas Haber Ajansında çalıştıktan sonra Kırşehir’de "24 gurup" adıyla medya şirketi kurdu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku