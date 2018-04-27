Gazeteci Demirbaş, AK Parti’den aday adayı oldu

Merhum bozlak ustası Neşet Ertaş’ın Kırşehir’de ilk röportajını verdiği gazeteci Alpaslan Demirbaş, AK Parti’den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.Kırşehir’de 1 yerel gazetesi ile birlikte 3 radyosu olan Demirbaş, 2 internet...

Merhum bozlak ustası Neşet Ertaş’ın Kırşehir’de ilk röportajını verdiği gazeteci Alpaslan Demirbaş, AK Parti’den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Kırşehir’de 1 yerel gazetesi ile birlikte 3 radyosu olan Demirbaş, 2 internet portalının da yöneticiliğini yaparken halka hizmet yolunda aday adaylığını açıkladı.

AK Parti merkez ilçe başkanlığına giderek aday adaylığını açıklayan Demirbaş yaptığı açıklamada, "Kırşehir’de ilk olan bir çok şeyi hayata geçirdik. Merhum Neşet Ertaş’la yaptığım röportaj sonrasında bağlama ve türküye olan merakım bir kat daha arttı.

Aykırı ve doğru duruşların kişisi olarak Kırşehir’de uzun yıllar emek verdiğim medya sektöründe ilkleri hayata geçirerek çıtanın yükselmesi için gayret gösterdim. Allah nasip etti aday adaylığı sürecine kadar ilerleme imkanı buldum"dedi.

Kırşehir medyasının genel desteğini de alan Demirbaş, "İnsanların elbette sevdiğimiz yönleri kadar sevmediğimiz yönleri de olabilir. Ben, Kırşehir sevdası ve hakka hizmet yolunda aday adaylığı açıklamasında bulundu. İnsanların çizgileri belli olmalı, inandığım doğru da yaşamaya gayret gösterdim. Şimdi de inandığım değerler uğruna hizmet etmek istiyorum"diye konuştu.

Demirbaş, 9 yıl İhlas Haber Ajansında çalıştıktan sonra Kırşehir’de "24 gurup" adıyla medya şirketi kurdu.