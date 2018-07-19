Haber yerel, bölgeden geçin...Vatani görev için geleneği bozmadılar

Kırşehir’in Kaman İlçesine bağlı Kurancılı Belediyesinde geleneksel hale gelen asker uğurlama töreni belediyeye ait düğün salonunda geniş katılımla yapıldı.

Kaman ilçesine bağlı Kurancılı belediyesinde celp döneminde askere gidecek 13 genç için düzenlenen eğlencede ’en büyük asker bizim asker’ sloganı atıldı.

Asker eğlencesine katılan Kaman İlçesi Kaymakamı Murat Girgin, Kaman ilçesinin geçmişten günümüze terörle mücadelede önemli görevli üstlendiğini söyledi.

İlçe Kaymakamı Girgin, "Çanakkale Savaşında Kurtuluş Savaşında terörle mücadelede büyük hizmetler verdi Kaman İlçesi, askerleriyle polisleriyle şehit ve gazileriyle bu yüzden bir Kamanın önemli bir yeri var.

Bu gelenektir geçmişten beri devam ediyor çocuklarımızın anne babalarımızın büyük bir iltifatla özveriden kaçınarak yetiştirip bugün de askere uğurluyorlar onlar için bir iftihar meselesi temennimizin çocuklarımızın askerlik hizmetini sağ salim bir an önce gidip gelmemelerini temenni ediyor Allah görevlerini ve askerliklerini mübarek etsin diyorum” dedi.

Askere gidecek gençlerin doyasıya eğlendiği proğram hakkında konuşan Kurancılı Belediye Başkanı Erdoğan Tekeli ise belediyede 2014 yılında başlatılan uğurlama töreninin gelenek haline dönüştüğünü ve her dönem de halkın desteği ile yapıldığını belirtti.

Tekeli konuşmasında, "Kaymakamımız sağ olsunlar her alanda olduğu gibi bu gurur verici günümüzde asker uğurlamamızda da bizleri yalnız bırakmadı. Biz Kurancılı Belediyesi olarak 2014 yılından bu yana askere giden gençlerimize gece düzenledik. Asker uğurlama gecelerimizi geleneksel hale getirdik. Biz asker arkadaşlarımızın her daim yanında oluyoruz.

Gece düzenleyip bırakmıyoruz. Gittikleri yerlerde durumlarını takip ediyoruz, harçlıklarını göndermeye çalışıyoruz. Ailelerini burada yalnız bırakmıyoruz. Onların daha dinç ve kuvvetli bir şekilde vatani görevlerini en güzel şekilde yapmaları için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” diye konuştu

Askere giden ve gidecek olan gençler ise her yıl düzenlenmekte olan bu programı çok beğendiklerini ve askere gitmeden önce kendilerine moral ve motivasyon olduğunu ifade ederken asker aileleri ise iyi dileklerde bulundu.

Kurancılı Belediyesinde düzenlenen programa Kaman Kaymakamı Murat Girgin, Garnizon Komutanı Gökhan Serdengeçti, Kurancılı Belediye Başkanı Erdoğan Tekeli, İlçe Jandarma Komutan Vekili Derviş Taşçı, asker aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Asker türküleri ve mehter marşlarıyla bir süre eğlenen mehmetçikle protokol toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Kurancılı Belediyesi tarafından hazırlatılan içerisinde bir miktar para olan zarflar protokol üyeleri tarafından asker adaylarına verildi.