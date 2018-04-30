KIRŞEHİR:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 11:48

İhbarı değerlendiren AFAD, kazada hayatını kaybeden köylünün cesedine ulaştı

Kırşehir’in Akçakent İlçesi Ödemişli Köyünde AFAD ekipleri yapılan ihbar sonrasında meydana gelen kazada traktör altında hayatını kaybeden köylünün cesedine ulaştı.Alınan bilgiye göre Akçakent ilçesi Ödemişli Köyünden yapılan...

İhbarı değerlendiren AFAD, kazada hayatını kaybeden köylünün cesedine ulaştı
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Kırşehir’in Akçakent İlçesi Ödemişli Köyünde AFAD ekipleri yapılan ihbar sonrasında meydana gelen kazada traktör altında hayatını kaybeden köylünün cesedine ulaştı.

Alınan bilgiye göre Akçakent ilçesi Ödemişli Köyünden yapılan kaza ihbarı üzerine harekete geçen AFAD ekipleri,köy merasında yaptıkları kısa süreli arama sonrasında traktör altında kalmış köylünün cesedine ulaştı.

Bölgeye sevk edilen Jandarma ekipleri kazanın nasıl olduğu üzerine araştırma yaparken traktör altında kalarak hayatını kaybeden Ödemişli Köyünden Mustafa Y. (53)’un cesedi gönderildiği Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından köyünde defnedilecek.
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